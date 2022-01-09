«Райо Вальекано» и «Бетис» не выявили победителя в матче 20-го тура Примеры

Сегодня, 9 января, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Бетис». Команды сыграли вничью – 1:1.



С 33-й минуты гости играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Алекс Морено.

Удаление Морено:

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес открыл счёт встречи, ему ассистировал Эктор Бельерин.

Каналес забивает в ворота «Райо Вальекано»:

На 70-й минуте защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу забил ответный мяч, голевой пас на счету Оскара Трехо.

Гол Балиу:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Даниэль Пасториса Иглесиас.



После 20 туров в Примере «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка. «Райо Вальекано» (31) – на 7-м месте в таблице.