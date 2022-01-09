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«Наполи» оказался сильнее «Сампдории»

«Наполи» оказался сильнее «Сампдории»
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«Наполи» принимал «Сампдорию» в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на стадионе «имени Диего Армандо Марадоны» в Сан-Паоло. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Наполи» Андреа Петанья. Хозяева на протяжении всей встречи владели территориальным и игровым преимуществом. Они нанесли 22 удара по воротам (5 – в створ) против восьми (1) у соперника. Но удвоить своего преимущества команда так и не смогла. В итоге матч завершился с минимальным счётом – 1:0.

«Наполи» набрал 43 очка за 21 проведённый матч и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Сампдория» (20) – на 15-й позиции.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Петанья – 43'
Комментарии
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