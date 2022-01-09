«Наполи» оказался сильнее «Сампдории»
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«Наполи» принимал «Сампдорию» в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на стадионе «имени Диего Армандо Марадоны» в Сан-Паоло. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0.
На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Наполи» Андреа Петанья. Хозяева на протяжении всей встречи владели территориальным и игровым преимуществом. Они нанесли 22 удара по воротам (5 – в створ) против восьми (1) у соперника. Но удвоить своего преимущества команда так и не смогла. В итоге матч завершился с минимальным счётом – 1:0.
«Наполи» набрал 43 очка за 21 проведённый матч и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Сампдория» (20) – на 15-й позиции.
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