«Наполи» оказался сильнее «Сампдории»

«Наполи» принимал «Сампдорию» в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на стадионе «имени Диего Армандо Марадоны» в Сан-Паоло. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0.



На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Наполи» Андреа Петанья. Хозяева на протяжении всей встречи владели территориальным и игровым преимуществом. Они нанесли 22 удара по воротам (5 – в створ) против восьми (1) у соперника. Но удвоить своего преимущества команда так и не смогла. В итоге матч завершился с минимальным счётом – 1:0.



«Наполи» набрал 43 очка за 21 проведённый матч и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Сампдория» (20) – на 15-й позиции.