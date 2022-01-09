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«Ноттингем Форест» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Ноттингем Форест» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» принимал лондонский «Арсенал». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке матча. На 83-й минуте отличился нападающий Льюис Граббан, ему ассистировал Райан Йетс.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Джеймс Мейнворинг. Резервным рефери выступал Кевин Френд.

Таким образом, «Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 20:10 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Граббан – 83'
Комментарии
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