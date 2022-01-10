Сенегал на последних секундах вырвал победу у Зимбабве в матче Кубка африканских наций

Сегодня, 10 января, в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала встретилась с национальной командой Зимбабве. Встреча проходила на стадионе «Бафусам» в одноимённом городе в Камеруне и завершилась со счётом 1:0 в пользу сенегальцев.

Сенегал подошёл к матчу в статусе фаворита, ведь за эту сборную выступают такие звёзды, как Садио Мане из «Ливерпуля», Идрисса Гейе из «Пари Сен-Жермен» и другие. Однако команда Зимбабве сумела навязать борьбу более именитому оппоненту – по статистике игра была равной, никто не имел существенного преимущества. Судьбу матча решил один гол, который был забит на 90+7-й минуте с пенальти. Его автором стал Садио Мане. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Сенегала с минимальным счётом.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и возглавил турнирную таблицу группы B. На счету Зимбабве 0 баллов. В квартете с этими командами также выступают сборные Малави и Гвинеи, но они ещё не провели матч между собой.