Футболисты «МС» и Роналду не вошли в сборную лучших игроков сезона АПЛ по оценкам фанатов

BBC составил символическую сборную лучших игроков текущего сезона в английской Премьер-лиге по оценкам болельщиков. Каждый футболист должен был сыграть не менее девяти матчей в чемпионате.



Символическая сборная сезона АПЛ по оценкам болельщиков

Вратарь: Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Тарик Лампти («Брайтон энд Хоув Альбион»), Шейн Даффи («Брайтон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Майкл Антонио («Вест Хэм»), Кай Хаверц («Челси»).



Отметим, что в символическую сборную не попал ни один игрок «Манчестер Сити», который на данный момент лидирует в чемпионате. Также в списке не нашлось места форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Лучшие голы 21-го тура АПЛ:

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