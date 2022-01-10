Футболисты «МС» и Роналду не вошли в сборную лучших игроков сезона АПЛ по оценкам фанатов

BBC составил символическую сборную лучших игроков текущего сезона в английской Премьер-лиге по оценкам болельщиков. Каждый футболист должен был сыграть не менее девяти матчей в чемпионате.
Символическая сборная сезона АПЛ по оценкам болельщиков
Вратарь: Аарон Рамсдейл («Арсенал»).
Защитники: Тарик Лампти («Брайтон энд Хоув Альбион»), Шейн Даффи («Брайтон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Майкл Антонио («Вест Хэм»), Кай Хаверц («Челси»).
Отметим, что в символическую сборную не попал ни один игрок «Манчестер Сити», который на данный момент лидирует в чемпионате. Также в списке не нашлось места форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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