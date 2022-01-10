Роберто Карлос назвал три клуба АПЛ, в которые мог перейти на протяжении карьеры

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что на протяжении карьеры мог оказаться в «Астон Вилле», «Бирмингем Сити» и «Челси».



«Всё, что мне нужно было сделать, это подписать контракт. Это было единственное, чего я не сделал, но был очень близок.



«Астон Вилла» в 1993 году, «Бирмингем Сити» в 1994 году и «Челси» 2007 году. Я бы хотел сыграть в Англии, но ни о чём не жалею. Я играл за «Реал Мадрид», лучший клуб в мире.



Сейчас я уже точно не сыграю в Премьер-лиге, но хотя бы смотрю каждый матч по телевизору», — приводит слова Карлоса Sportbible.

Напомним, Роберто Карлос в ходе своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.