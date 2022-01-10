Джеррард: Коутиньо — выдающийся футболист. Очень рад, что нам удалось его пригласить

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в бирмингемский клуб из «Барселоны» на правах аренды.



«Он выдающийся футболист, который может похвастаться впечатляющим резюме, в котором множество наград элитного уровня.



Я очень рад, что нам удалось его пригласить, с нетерпением жду начала работы с ним.



Он игрок, с которым мне нравилось играть в прошлом, и я знаю, что остальным игрокам «Астон Виллы» пойдёт на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».



Напомним, Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

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