Геннадий Орлов назвал преимущества и недостатки новичка «Зенита» Ивана Сергеева

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» форварда Ивана Сергеева.

«Сергеев — бомбардир ФНЛ, смотрю на трансфер немного с опаской… Но он забил 40 мячей! Значит, навыки забивать есть. В этом сезоне, например, забил шесть за «Крылья». Всё это — преимущества.

А ещё в пользу Сергеева говорит то, что Карпин пригласил его в сборную. Валерий Карпин же по какой-то причине его позвал… Причину вижу следующую: если мы сравниваем с Соболевым, то Сергеев не ограничен в футбольных навыках. Иван более разнообразный, может сыграть с партнёрами. Учитывая, что рядом в полузащите будут бразильцы, то это может быть очень быстро. Сергеев не затормозит игру: он же не будет выдвинутым нападающим — это игрок группы атаки.



Недостатки? На мой взгляд, тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените». 26 лет — нормальный возраст. Семак к нему присматривался. Просто так ведь не берут. Посмотрим. Для Сергеева переход в «Зенит» — это вызов. Помню, как Зырянов и Семак приходили в «Зенит», на тот момент им было за 30. Но как они расцвели в «Зените»! Костя вообще стал лучшим футболистом сезона. Надо брать россиян: у нас есть талантливые ребята, надо их искать… А в клубе уже доводить до продукции европейского уровня», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.