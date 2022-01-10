Названа причина, по которой Роналду пропускает матч с «Астон Виллой» в Кубке Англии

Стало известно, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошёл в заявку «красных дьяволов» на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Астон Виллой».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеймс Дакер со ссылкой на слова наставника «МЮ» Ральфа Рангника, у португальского форварда диагностирована небольшая мышечная травма.
Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
Роналду провёл 16 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
Гол Роналду в матче 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»:
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