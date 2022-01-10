«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Роналду нет в заявке на матч

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 1/32 финала Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Линделёф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.



Запасные: Хитон, Теллес, Ван-Биссака, Диалло, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Эланга.



«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Луис, Рэмси, Буэндия, Ингс, Уоткинс.



Запасные: Стир, Синисало, Хос, Сансон, Айрогбунам, Чуквуэмека, Филоген-Бидас, Эль-Гази, Арчер.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



Отметим, что в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч отсутствует нападающий Криштиану Роналду.