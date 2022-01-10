Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Роналду нет в заявке на матч

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Роналду нет в заявке на матч
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 1/32 финала Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Линделёф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Запасные: Хитон, Теллес, Ван-Биссака, Диалло, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Эланга.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Луис, Рэмси, Буэндия, Ингс, Уоткинс.

Запасные: Стир, Синисало, Хос, Сансон, Айрогбунам, Чуквуэмека, Филоген-Бидас, Эль-Гази, Арчер.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Отметим, что в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч отсутствует нападающий Криштиану Роналду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022