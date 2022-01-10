Сборная Габона без Обамеянга одолела команду Коморских островов в матче Кубка Африки

Сегодня, 10 января, в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Габона встретилась с национальной командой Коморских островов. Игра проходила на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в столице Камеруна Яунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу габонцев.
Единственный гол на 16-й минуте забил форвард Аарон Бупендза. Ему ассистировал полузащитник Луи Амека Очанга.
Габонцы играли без своей главной звезды — форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Он заразился COVID-19 перед стартом Кубка Африки.
Сборная Габона набрала три очка и вместе с командой Марокко возглавляет таблицу группы С после первого тура. Марокканцы ранее также с минимальным счётом одолели Гану.
По регламенту КАН в 1/8 финала выйдут две лучшие команды каждой из шести групп вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место. Финал турнира состоится 6 февраля.
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