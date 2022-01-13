Хамес Родригес спас жизнь Усману Кулибали, у которого остановилось сердце во время матча

Колумбийский полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь малийскому защитнику «Аль-Вакру» Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, сообщает Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.

В первом тайме Кулибали упал в обморок. Бывший полузащитник « Эвертона» и « Реала» бросился на помощь Кулибали, прежде чем медики успели прибыть на место происшествия. Родригес поправил голову 32-летнего футболиста, чтобы он мог дышать, прежде чем прибудет медицинская бригада для продолжения лечения. Малиец был доставлен в больницу и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

После матч лига подтвердила, то Кулибали перенёс сердечный приступ.

Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Катара он принял участие в 7 играх, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.