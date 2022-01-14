Шешуков: я Федуна ни разу не видел, а о существовании Заремы вообще не подозревал

Бывший футболист «Спартака» Александр Шешуков высказался о руководстве московского клуба и, в частности, о Зареме Салиховой — спутнице президента красно-белых Леонида Федуна.

«С Червиченко разговаривал пару раз. Не то чтобы у нас были какие-то переговоры, просто пересекались, здоровались. Он нормальный весёлый дядька. А Федуна я за всё время ни разу не видел.

Зарема? Я до сих пор не понимаю, когда именно она появилась. Я Федуна-то ни разу не видел, а о существовании Заремы вообще не подозревал. Как и все, узнал о ней недавно, когда она появилась в СМИ», — приводит слова Шешукова «Спорт-экспресс».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Шешуков выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику» и другие российские клубы.