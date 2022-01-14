Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря 2021 года, сообщает официальный сайт турнира. Его конкурентами были Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).

В пяти проведённых в декабре матчах Стерлинг забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Во встрече с «Вулверхэмптоном» Рахим стал 32-м игроком, которому удалось забить 100 голов в АПЛ. Стерлинг в третий раз получил награду лучшему игрока месяца. В предыдущий раз это случилось в ноябре 2018 года.

Видео гола Стерлинга в матче с «Лестер Сити»:

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