Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахим Стерлинг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря

Рахим Стерлинг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря 2021 года, сообщает официальный сайт турнира. Его конкурентами были Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).

В пяти проведённых в декабре матчах Стерлинг забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Во встрече с «Вулверхэмптоном» Рахим стал 32-м игроком, которому удалось забить 100 голов в АПЛ. Стерлинг в третий раз получил награду лучшему игрока месяца. В предыдущий раз это случилось в ноябре 2018 года.

Видео гола Стерлинга в матче с «Лестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Алан Ширер не включил Криштиану Роналду в сборную лучших игроков сезона в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022