Каттани опроверг интерес «Спартака» к Факундо Медине

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал слухи об интересе красно-белых к аргентинскому защитнику «Ланса» Факундо Медине.

«Факундо Медина? Этот игрок выступает на позиции Джикии. У нас нет интереса к нему. Я знаю его агента — Марсело Симоняна. Давно знакомы. Но даже если мы будем заменять кого-то из защитников, то это будет российский игрок», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора итальянского «Палермо», а позже работал скаутом в лондонском «Челси», когда главным тренером «аристократов» был его соотечественник Антонио Конте.