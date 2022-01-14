Отец Черышева: у Дениса экспресс-тесты на коронавирус отрицательные, никаких симптомов
Поделиться
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о самочувствии футболиста, который на днях сдал положительный тест на коронавирус.
«Свои экспресс-тесты показали отрицательный результат, причём не один, а уже три-четыре. Сейчас сдали официальный ПЦР-тест. Будем ждать результат сегодня-завтра.
Симптомов у Дениса вообще никаких, всё хорошо», — рассказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
31-летний Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отдал две голевые передачи в 10 матчах испанской Ла Лиги. Также на счету футболиста гол в двух матчах Кубка страны.
Контракт Черышева с командой истекает в конце сезона.
Комментарии
- 14 января 2022
-
22:21
-
21:49
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:45
-
20:18
-
20:15
-
19:50
-
19:38
-
19:10
-
19:01
-
18:37
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:47
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:13
-
16:51
-
16:51
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:20
Партнерский контент