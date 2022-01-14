Отец Черышева: у Дениса экспресс-тесты на коронавирус отрицательные, никаких симптомов

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о самочувствии футболиста, который на днях сдал положительный тест на коронавирус.



«Свои экспресс-тесты показали отрицательный результат, причём не один, а уже три-четыре. Сейчас сдали официальный ПЦР-тест. Будем ждать результат сегодня-завтра.



Симптомов у Дениса вообще никаких, всё хорошо», — рассказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



31-летний Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отдал две голевые передачи в 10 матчах испанской Ла Лиги. Также на счету футболиста гол в двух матчах Кубка страны.



Контракт Черышева с командой истекает в конце сезона.