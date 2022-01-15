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Олег Шатов отправится с «Уралом» на сборы

Олег Шатов отправится с «Уралом» на сборы
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Олег Шатов отправится с екатеринбургской командой на сборы.

«Шатов едет с нами на сборы. По итогу примем решение. Он давно не тренировался», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

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