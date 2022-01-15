Тренер «Кёльна» подарил Нойеру кепку. Болельщики ждут косплей на Яшина в следующей игре

Главный тренер «Кёльна» Штеффен Баумгарт подарил вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру свою кепку после игры 19-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась в пользу команды Нойера со счётом 4:0. Вратарь подарил специалисту игровую футболку с матча.

Фото: «Твиттер» iMiaSanMia

«Кепка уже в раздевалке. Штеффен попросил у меня футболку. Его кепка легендарна», — ответил Нойер после матча журналистам.



Иностранные болельщики в социальных сетях стали вспоминать советского вратаря Льва Яшина, который проводил матчи в кепке. Некоторые фанаты просят от Нойера «косплей на Яшина» в следующих матчах «Баварии».

35-летний Нойер в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых пропустил 16 голов и семь раз сыграл «на ноль».