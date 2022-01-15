«Саутгемптон» заинтересован в аренде вратаря «Манчестер Юнайтед»
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Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон входит в сферу интересов «Саутгемптона», который готов арендовать футболиста. Об этом сообщает Football Insider.
По сведениям источника, «Саутгемптон» уже сделал запрос по 24-летнему Хендерсону, который в нынешнем сезоне не сыграл ни одной минуты в матчах английской Премьер-лиги. На счету вратаря лишь 158 минут в матчах текущей кампании. Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет сохранить игрока в составе. Этого же мнения придерживается и сам английский клуб.
Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт истекает в 2025 году.
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