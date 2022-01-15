Коутиньо дебютировал за «Астон Виллу» в матче с «Манчестер Юнайтед»: забил и отдал пас

Сегодня, 15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед».



На 77-й минуте забил полузащитник «львов» Джейкоб Рэмси, ассистировал Филиппе Коутиньо. Бразилец на 68-й минуте дебютировал за бирмингемский клуб после выхода на замену. На 82-й минуте забил сам бразильский игрок. Голевой пас оформил Рэмси.

Гол Рэмси после передачи Коутиньо:

Коутиньо забивает в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Ранее хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш отличился со стандарта на 6-й минуте, ему ассистировал Алекс Теллес. На 67-й минуте португалец сделал дубль, голевая передача на счету Фреда.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.