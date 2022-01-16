«Бавария», «Атлетико» и «Милан» заинтересованы в переходе защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен входит в сферу интересов трёх европейских команд. Речь идёт о «Баварии», мадридском «Атлетико» и «Милане». Об этом информирует Сalciomercato.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с английским клубом, который истекает в конце сезона. «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
«Манчестер Сити» — «Челси». Обзор матча. АПЛ 21/22. 22-й тур:
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