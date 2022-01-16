Вильена может продолжить карьеру в «Брюгге» и «Эспаньоле»
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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена входит в сферу интересов бельгийского «Брюгге» и испанского «Эспаньола». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий. Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал о возможном переходе нидерландского хавбека в испанский клуб.
Новость по темеВильена близок к переходу из «Краснодара» в «Эспаньол»
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