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«Атлетик» — «Реал»: Модрич вывел «сливочных» вперёд

«Атлетик» — «Реал»: Модрич вывел «сливочных» вперёд
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходит финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал».

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 38-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Лука Модрич, ему ассистировал Родриго.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».

«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).

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