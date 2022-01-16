«Атлетик» — «Реал»: Модрич вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходит финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал».



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 38-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Лука Модрич, ему ассистировал Родриго.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».



«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).