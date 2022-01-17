Полузащитник «Краснодара» Стоцкий отправится на сборы с «Нижним Новгородом»
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого, рассказал о будущем 32-летнего футболиста.
«Стоцкий едет на сборы с «Нижним Новгородом». Думаю, он нужен клубу. Кержаков просто хочет убедиться, что Дмитрий в порядке. По итогам сбора всё станет ясно», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Нижний» — 13-е.
Ранее Ерёмин сообщил, что «Уфа» сделала предложение «Краснодару» по Стоцкому, но не может договориться с игроком по условиям.
В сезоне-2021/2022 Стоцкий провёл в составе «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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