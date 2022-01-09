Агент: «Уфа» сделала предложение «Краснодару» по Стоцкому
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого, рассказал об интересе к 32-летнему российскому игроку со стороны «Уфы».
«Уфа» действительно интересуется Стоцким, но пока не может договориться с игроком по условиям. Уфимский клуб уже сделал предложение «Краснодару», — приводит слова Олега Ерёмина «Спорт-экспресс».
В сезоне-2021/2022 Стоцкий провёл в составе «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, на момент зимней паузы «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 29 очков в 18 матчах. «Уфа» (16) идёт в зоне вылета – 15-е место в таблице.
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