Эдуард Менди – лучший голкипер 2021 года по версии ФИФА
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Голкипер лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди признан лучшим вратарём 2021 года по версии The Best FIFA Football Awards 2021.
На награду также претендовали итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за французский «Пари Сен-Жермен», и немец Мануэль Нойер, защищающий цвета мюнхенской «Баварии».
Напомним, в этом году Менди получил награду лучшему голкиперу сезона от УЕФА, а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».
29-летний сенегалец стал первым в истории африканским вратарём, выигравшим Лигу чемпионов, при этом повторив в прошлом сезоне рекорд по сухим матчам в турнире (9 игр). Он также стал первым вратарём, который 9 раз сыграл на ноль в дебютном сезоне ЛЧ.
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