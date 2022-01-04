ФИФА объявила 3 номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

На приз за самый красивый гол 2021 года претендуют:

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик, отличившийся в матче с Шотландией в рамках Евро-2020 ударом с центра поля, футболист «Порту» Мехди Тареми, забивший гол через себя в матче Лиги чемпионов с «Челси», и игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела, забивший в 14-м туре английской Премьер-Лиги гол в ворота «Арсенала» «рабоной».

Гол «рабоной» Эрика Ламелы:

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Имя обладателя премии имени Ференца Пушкаша — 2021 будет объявлено 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА.