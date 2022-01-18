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Бывший вратарь «Спартака»: Левандовски является лучшим футболистом мира

Бывший вратарь «Спартака»: Левандовски является лучшим футболистом мира
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски прокомментировал признание польского нападающего Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

«Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про «Золотой мяч», это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовски является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время. То, что «Золотой мяч», не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам. Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград», — приводит слова Ковалевского ТАСС.

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

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