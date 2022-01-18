«То, как голосовал Месси, просто позор». Реакция мира на итоги выбора футболиста года ФИФА

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. В голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, журналисты, а также болельщики. Левандовски опередил на четыре балла форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, а нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах занял третье место.

Одним из первых Роберта поздравил одноклубник Томас Мюллер, написавший пост в социальных сетях.

— Скоро тебе придётся расширить свою комнату с трофеями. Поздравляю со званием лучшего футболиста года.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в своём «твиттере» считает победу поляка заслуженной.

— Поздравляю с победой в голосовании за лучшего игрока года. Вполне заслуженно.

Роберт Левандовски Фото: Getty Images

Что пишут в СМИ о победе Левандовского

Сам Роберт после получения приза поблагодарил людей, голосовавших за него: «Для меня большая честь получить звание лучшего футболиста года. Спасибо за ваши голоса и поддержку».

Испанская Marca назвала успех Левандовского историческим.

— Левандовски взял реванш у Месси за «Золотой мяч». Поляк опередил аргентинца и сделал свой успех историческим. Впервые с того момента, что призы вручают раздельно, у них разные триумфаторы.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Издание As отметило потрясающую игру Роберта на протяжении двух последних лет.

— Левандовски победил Месси! Двухлетнее доминирование поляка нашло отражение в награде, вручаемой ФИФА. Этот приз считается самым демократичным среди всех.

Польский Sport абсолютно не удивлён итогам голосования.

— Месси и Салах побеждены. Впрочем, сюрприза не произошло, поскольку Роберт был главным претендентом на получение награды.

Фото: Getty Images

А вот издание Sportowe facty возмущено тем, как голосовал Месси.

— То, как голосовал Месси, просто позор. Выбор номер один очень причудливый. На первое место Лео поставил своего друга Неймара, который провёл ничем не примечательный год. На второе место Месси определил Мбаппе, на третье — Бензема. Таким образом, Лео не голосовал за Левандовского, который провёл отличный год и побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге.

Неймар Фото: Getty Images

Журналист Sportowe Fakty Марек Вавжиновски объяснил, почему считает победу Левандовского с особенным привкусом.

— Беспрецедентное событие в истории польского футбола. Левандовски нуждался в этой победе после поражения в голосовании за «Золотой мяч». И это победа с особенным привкусом. Мне кажется, люди, голосовавшие за Месси, упустили один важный факт. Левандовски побил рекорд Мюллера по голам в Бундеслиге, который держался целых 49 лет! Это эпохальное событие. Месси не лучшим образом играет в «ПСЖ», а Роберт забивает как машина и приносит победы «Баварии».

Polsat Sport также отмечает успех соотечественника.

— Роберт получил признание в престижном опросе. Он оставил позади и Месси, и Салаха. Левандовски установил несколько достижений, однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить «Золотой мяч». Теперь же он второй год подряд становится лучшим по версии ФИФА.

Легенда польского футбола Гжегож Лято назвал победу Левандовского заслуженной.

— Заслуженная награда для Роберта. В этом нет никаких сомнений, учитывая, что он сделал в прошедшем году. Месси не добился впечатляющего успеха с клубом, а Левандовски выиграл Бундеслигу, стал лучшим бомбардиром и побил рекорд Герда Мюллера.

Sporza поднимает тему с восстановлением справедливости.

— Мы помним, что было немало возмущения после вручения «Золотого мяча» в конце ноября. Главный приз забрал Месси, а Левандовски занял лишь второе место. Справедливость восторжествовала сегодня на гала-концерте ФИФА. Польская машина по забиванию голов получила больше голосов, чем Месси.

Espn.com.br также подвязывает триумф Левандовского к результатам голосования за «Золотой мяч».

— Левандовски одержал победу на церемонии и отплатил Месси той же монетой. Роберт остался позади Лео в голосовании за «Золотой мяч», а теперь отправил аргентинца на второе место.

Фото: Getty Images

Кто получил другие награды

Лучшим вратарём признали Эдуарда Менди, а лучшим тренером — Томаса Тухеля. В минувшем сезоне оба выиграли Лигу чемпионов вместе с «Челси». Криштиану Роналду получил специальный приз за рекорд по количеству голов за сборные, а сборная Дании и её медицинский штаб удостоились награды фэйр-плей. Звание лучшей футболистки получила Алексия Путельяс из «Барселоны», лучшим женским вратарём стала Кристин Эндлер, а лучшим тренером в женском футболе признана Эмма Хейз из «Челси». Эрик Ламела получил награду Ференца Пушкаша как автор лучшего гола года.