Президент «Урала» Иванов и генеральный директор «Зенита» Медведев сыграли в теннис в ОАЭ

«Урал» и «Зенит» проводят тренировочные сборы в ОАЭ. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов встретился с генеральным директором команды из Санкт-Петербурга Александром Медведевым. Они сыграли в теннис.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».



Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Олег Шатов отправится с командой на зимний сбор.