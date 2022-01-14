Владимир Рыков покинул «Урал»

Футбольный клуб «Урал» и защитник Владимир Рыков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

В команду из Екатеринбурга Владимир перешёл в августе 2020 года. В составе «шмелей» Владимир провёл 27 матчей. Ранее «Урал» объявил о подписании 26-летнего полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. Вчера сербский защитник Доминик Динга вернулся в «Урал». Доминик пришёл в команду в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 год он провёл за команду 29 матчей.



На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.