Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарри — о столкновении с игроком «Удинезе»: первым с газона поднялся я

Сарри — о столкновении с игроком «Удинезе»: первым с газона поднялся я
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Удинезе» (1:0).

«Командный дух «Лацио» крепнет, как и качество этой команды. В этом матче каждый бился до конца, включая футболистов молодёжной команды, которые были на скамейке запасных. Моё столкновение с Пуссетто? Это была хорошая проверка моего нынешнего состояния. Хочу отметить, что первым с газона поднялся я.

Что касается трансферов, клуб очень осторожен и никогда не станет менять состав за одно трансферное окно. Я знал это ещё до назначения на пост. Важно то, что клуб готов помогать команде в постепенном росте», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, во время встречи игрок «Лацио» Мануэль Лаццари толкнул футболиста «Удинезе» Игнасио Пуссетто, который не смог остановиться и сбил с ног наставника римского клуба. В результате столкновения с Сарри слетели очки.

Фото можно посмотреть на странице DAZN Football в «Твиттере».

Новость по теме
«Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв «Удинезе» благодаря голу Иммобиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022