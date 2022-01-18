Сарри — о столкновении с игроком «Удинезе»: первым с газона поднялся я

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Удинезе» (1:0).
«Командный дух «Лацио» крепнет, как и качество этой команды. В этом матче каждый бился до конца, включая футболистов молодёжной команды, которые были на скамейке запасных. Моё столкновение с Пуссетто? Это была хорошая проверка моего нынешнего состояния. Хочу отметить, что первым с газона поднялся я.
Что касается трансферов, клуб очень осторожен и никогда не станет менять состав за одно трансферное окно. Я знал это ещё до назначения на пост. Важно то, что клуб готов помогать команде в постепенном росте», — приводит слова Сарри Football Italia.
Напомним, во время встречи игрок «Лацио» Мануэль Лаццари толкнул футболиста «Удинезе» Игнасио Пуссетто, который не смог остановиться и сбил с ног наставника римского клуба. В результате столкновения с Сарри слетели очки.
Фото можно посмотреть на странице DAZN Football в «Твиттере».
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