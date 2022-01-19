«Гамбург» по пенальти обыграл «Кёльн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
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Сегодня, 19 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Германии между «Кёльном» и «Гамбургом». Команды встречались на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Основное время противостояния закончилось со счётом 1:1. В серии пенальти гости переиграли хозяев со счётом 4:3.
На 92-й минуте счёт в игре открыл Роберт Глатцель после паса Сонни Киттеля. На 122-й минуте игрок хозяев Антони Модест реализовал пенальти. Однако в серии пенальти сильнее оказались гости. Они реализовали четыре удара, их оппоненты — три.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 46 очков в 19 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Байер».
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