Дортмундская «Боруссия» и «Майнц» вылетели из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Санкт-Паули» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Миллернтор-Штадион» в Гамбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Санкт-Паули» Этьенн Аменийдо. На 40-й минуте полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель отправил мяч в ворота собственной команды. На 58-й минуте главный арбитр Харм Осмерс назначил пенальти в ворота «Санкт-Паули», который успешно реализовал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.



В другом матче 1/8 финала турнира «Бохум» обыграл «Майнц». Встреча, прошедшая на стадионе «Рурштадион» в Бохуме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Таким образом, «Санкт-Паули» и «Бохум» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундская «Боруссия» и «Майнц» завершили выступление на турнире.