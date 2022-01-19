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Дортмундская «Боруссия» и «Майнц» вылетели из Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» и «Майнц» вылетели из Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии «Санкт-Паули» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Миллернтор-Штадион» в Гамбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Санкт-Паули» Этьенн Аменийдо. На 40-й минуте полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель отправил мяч в ворота собственной команды. На 58-й минуте главный арбитр Харм Осмерс назначил пенальти в ворота «Санкт-Паули», который успешно реализовал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В другом матче 1/8 финала турнира «Бохум» обыграл «Майнц». Встреча, прошедшая на стадионе «Рурштадион» в Бохуме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Санкт-Паули» и «Бохум» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундская «Боруссия» и «Майнц» завершили выступление на турнире.

Кубок Германии. 1/8 финала
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Аменийдо – 4'   2:0 Витсель – 40' (автогол)   2:1 Холанд – 58' (пен)
Кубок Германии. 1/8 финала
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Онисиво – 36'   1:1 Пантович – 56' (пен)   2:1 Пантович – 59'   3:1 Лёвен – 80'
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