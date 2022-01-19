Тренер вратарей сборной России дал рекомендацию «Ливингстону» по Коновалову

Большую роль в переходе голкипера «Рубина» Ивана Коновалова в шотландский «Ливингстон» сыграл наставник «Ростова» и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Клубу хорошую рекомендацию на Коновалова дал тренер вратарей сборной России, именно Кафанов посоветовал его «Ливингстону». Они работали вместе в «Рубине», — рассказал источник «Чемпионату».

Напомним, 18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу. Стороны подписали контракт на полтора года.

В составе «Рубина» Коновалов выступал с 2018 года. За это время 27-летний воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».