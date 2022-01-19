«Ювентус» разгромил «Сампдорию» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 52-й минуте защитник Даниэле Ругани упрочил преимущество туринской команды в счёте. На 63-й минуте единственный гол за «Сампдорию» забил защитник Андреа Конти. Через 4 минуты форвард Пауло Дибала забил третий гол «Ювентуса» в этой встрече. На 77-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Сампдории», который успешно исполнил нападающий Альваро Мората.



Таким образом, «Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Сампдория» завершила выступление на турнире. На этой стадии «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — «Кальяри».