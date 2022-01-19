Фомин: когда смотришь на стадион в Катаре, появляется мотивация работать ещё больше

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о тренировочном сборе, который клуб проводит в Катаре.
«Я был в Дубае, в ОАЭ, и в плане инфраструктуры Эмираты в целом более развиты. Но конкретно отель и комплекс, где мы тренируемся – на высшем уровне. Есть всё, что нужно для футболистов.
Погода в Катаре просто отличная – где-то 22 градуса тепла. Хочется вернуться сюда в конце года уже в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион из окна отеля, сразу появляется мотивация работать ещё больше», — цитирует Фомина пресс-служба московского «Динамо».
По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне заняли второе место в группе и сыграют за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне сыграют с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.
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