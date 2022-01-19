ЦСКА: главным критерием в это трансферное окно является наличие аккаунта в «Твиттере»

Официальный «твиттер» ЦСКА после объявления об аренде полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи пошутил о зимних трансферах.
«И да, вы поняли — главным критерием в это ТО является наличие аккаунта в «Твиттере», — написала пресс-служба.
У Юсуфа Языджи больше 200 тысяч подписчиков в «Твиттере». Предыдущий новичок ЦСКА, Хесус Медина, также зарегистрирован в этой соцсети, у него больше 6 тысяч фолловеров.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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