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Семак: Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом

Семак: Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающего Сердара Азмуна в санкт-петербургской команде.

«Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать, уйдёт ли он сейчас или нет. Если он уходит, мы должны найти замену. Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно заменить его. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать. Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Ювентус», «Лион» и «Ньюкасл Юнайтед».

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