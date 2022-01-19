«Ньюкасл» не заинтересован в приобретении Марио Балотелли

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли не перейдёт в «Ньюкасл». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Слухи, связывающие Марио Балотелли с «Ньюкаслом» не соответствуют действительности», — сообщил журналист.
Действующий контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года. В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Напомним, ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
На данный момент «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 12 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.
- 19 января 2022
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