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Фарке прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Легией»

Фарке прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Легией»
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Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке прокомментировал результат товарищеского матча с «Легией» (1:2).

«В первую очередь хочу сказать, что у меня есть такая возможность — быть тренером «Краснодара». Очень тёплый приём, первые дни работы были просто фантастическими. Конечно, хотелось выиграть в первом матче, но это тренировочный сбор, только тренировка. Главные задачи — привести игроков в нужную форму, наладить общекомандные связи.

Могу сказать, что в первом тайме было много хороших моментов. Да, несколько раз мы подарили мяч сопернику и получили несколько неприятных моментов у своих ворот. Во втором тайме играло много молодых фантастических ребят. Я остался под впечатлением. Мы могли забить второй. В первом тайме с построением атаки было тяжело, но во второй половине мы смогли сыграть лучше. Мы пропустили незадолго до конца встречи, это обидно, но я доволен. Это положительный опыт», — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара».

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