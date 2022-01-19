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«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Фарке

«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Фарке
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«Краснодар» провёл товарищеский матч с «Легией» в рамках первого зимнего сбора. Эта встреча стала для российского клуба первой под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. Команда из Польши оказалась сильнее со счётом 2:1.

Уже на 12-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Вандерсон. На 54-й минуте португальский полузащитник «Легии» Жозуэ сравнял счёт, а на 82-й минуте победный гол забил защитник Матеуш Ветеска.

Напомним, 13 января «Краснодар» объявил о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 января 2022, среда. 15:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Вандерсон – 12'   1:1 Жозуэ – 54'   2:1 Ветеска – 82'
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