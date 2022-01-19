Фанаты «Реала Сосьедад» атаковали автобус «Атлетико» перед матчем в Кубке Испании

Автобус с игроками «Атлетико» подвергся нападению со стороны болельщиков «Реала Сосьедад» перед матчем 1/8 финала Кубка Испании.



Фанаты атаковали автобус с футболистами «матрасников» на пути к «Реале Арене» — домашнему стадиону «Реала Сосьедад», когда транспорт был без сопровождения полиции. Болельщики «Сосьедада» забросали автобус различными предметами и разбили несколько стёкол.

Видео инцидента с болельщиками «Реала Сосьедад».

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико» начнётся в 23:00 по московскому времени.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервным рефери будет выступать Серхио Усон Росель.