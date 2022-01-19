Фанаты «Реала Сосьедад» атаковали автобус «Атлетико» перед матчем в Кубке Испании
Поделиться
Автобус с игроками «Атлетико» подвергся нападению со стороны болельщиков «Реала Сосьедад» перед матчем 1/8 финала Кубка Испании.
Фанаты атаковали автобус с футболистами «матрасников» на пути к «Реале Арене» — домашнему стадиону «Реала Сосьедад», когда транспорт был без сопровождения полиции. Болельщики «Сосьедада» забросали автобус различными предметами и разбили несколько стёкол.
Видео инцидента с болельщиками «Реала Сосьедад».
Матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико» начнётся в 23:00 по московскому времени.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервным рефери будет выступать Серхио Усон Росель.
Комментарии
- 20 января 2022
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10
Партнерский контент