«Атлетико» не собирается продавать Феликса в «Манчестер Сити» летом

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс не покинет испанскую команду в летнее трансферное окно. Интерес к португальскому футболисту проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, наставник «Атлетико» Диего Симеоне верит в 22-летнего футболиста, поэтому испанский клуб не будет рассматривать предложения по футболисту ближайшие два трансферных окна, даже несмотря на не самую лучшую игровую форму Феликса.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 20-го тура:

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