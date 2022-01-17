«Атлетико» не собирается продавать Феликса в «Манчестер Сити» летом

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс не покинет испанскую команду в летнее трансферное окно. Интерес к португальскому футболисту проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, наставник «Атлетико» Диего Симеоне верит в 22-летнего футболиста, поэтому испанский клуб не будет рассматривать предложения по футболисту ближайшие два трансферных окна, даже несмотря на не самую лучшую игровую форму Феликса.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 20-го тура:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 января 2022
-
00:37
-
00:36
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 16 января 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:19
-
23:03
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:53