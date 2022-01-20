Видеообзор победы «Сассуоло» над «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии

Вчера, 19 января, в матче 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» принимал на своём поле «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Кальяри» с минимальным счётом

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Абду Арруи после паса Рожерио. Этот мяч вывел «Сассуоло» в четвертьфинал турнира. В параллельном матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» обыграл «Эмполи» со счётом 3:2 после дополнительного времени.

В четвертьфинале Кубка Италии сезона-2021/2022 «Сассуоло» сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 9 февраля.