«Удинезе» взял защитника «Арсенала» Пабло Мари в аренду до конца сезона

Защитник «Арсенала» Пабло Мари стал футболистом «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба. 28-летний футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.



28-летний Мари стал игроком «Арсенала» в январе 2020 года. Летом он подписал контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мари также выступал за «Манчестер Сити».



Накануне в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 римский «Лацио» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.