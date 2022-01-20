«Удинезе» взял защитника «Арсенала» Пабло Мари в аренду до конца сезона
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Защитник «Арсенала» Пабло Мари стал футболистом «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба. 28-летний футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.
28-летний Мари стал игроком «Арсенала» в январе 2020 года. Летом он подписал контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мари также выступал за «Манчестер Сити».
Накануне в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 римский «Лацио» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.
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