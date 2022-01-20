Калиниченко — о Черчесове: он даже с самим собой в зеркале может поссориться
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о темпераментном характере бывшего голкипера и тренера красно-белых Станислава Черчесова.
«Для Черчесова слово «я» было превалирующее везде. «Я так сказал», «Я так думаю» и «Я так сделаю». Мы шутили, что он, даже смотря в зеркало, может с самим собой поссориться. Типа: «Это я здесь, а не ты!» Но это опять же мы так смеялись внутри команды.
Когда он играл, напихать ему в «Спартаке» вообще никто не мог. Это было самоубийство. Черчесов был такой взрослый дядька, старше всех. Можно сказать, он приезжал отдельно от команды. Вроде как и в команде, а вроде и отдельно ото всех», — сказал Максим Калиниченко в видео на YouTube-канале Глеба Чернявского.
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