Калиниченко: шутить над Черчесовым было невозможно. Если он видел улыбки — усы топорщились

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что считает Станислава Черчесова хорошим тренером, и рассказал о его своенравном подходе к работе.

«Как с тренером мне понравилось работать с Черчесовым. Тот момент, тот отрезок, который я был в «Спартаке», мне понравился. Он всегда был авторитарным. Человек авторитарный. Место рождения и его национальность подталкивает к этому. Он достиг больших высот и будучи футболистом, и будучи тренером. Ему есть чем гордиться. Просто так, на фарте, этого не добиваешься.

Сказать, что Черчесов плохой тренер, я не могу. Он хороший тренер. Но кому-то подход его может нравиться, а кому-то может не нравиться. На кого-то авторитарность его давит, кого-то угнетает, а кому-то это, наоборот, надо. Мне было вполне комфортно.

Шутить над Черчесовым было совершенно невозможно. Молодые Прудников и Дзюба не очень котировались Черчесовым, потому что были весёлыми. А у Черчесова на тренировках не должно быть улыбок. Если Черчесов видел чью-то улыбку на тренировке — у него сразу усы топорщились», — сказал Калиниченко в видео на YouTube-канале Глеба Чернявского.