Орлов: «Динамо», по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Нельзя Азмуна отпускать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.



«Нельзя отпускать Азмуна из «Зенита», когда идёт борьба за чемпионство. Во-первых, есть московское «Динамо», которое, по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Слышите ажиотаж вокруг игры «Динамо»? Да я и сам говорю, что это хорошая команда. Но мне кажется, им защитников не хватит, чтобы стать чемпионами. Защитники у них резко отстают от игроков атаки, к которым ещё и Смолов добавился.



Но «Зениту» в любом случае нельзя распускать команду. Даже учитывая, что они взяли на усиление парня из «Крыльев Советов» Сергеева. Это тоже группа атаки. Его взяли, и он сейчас тренируется на сборах. Кстати, у Караваева и Ракицкого плюсы по ковиду. Они не играли и от тренировок освобождены», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

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