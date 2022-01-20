Орлов: «Динамо», по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Нельзя Азмуна отпускать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Нельзя отпускать Азмуна из «Зенита», когда идёт борьба за чемпионство. Во-первых, есть московское «Динамо», которое, по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Слышите ажиотаж вокруг игры «Динамо»? Да я и сам говорю, что это хорошая команда. Но мне кажется, им защитников не хватит, чтобы стать чемпионами. Защитники у них резко отстают от игроков атаки, к которым ещё и Смолов добавился.
Но «Зениту» в любом случае нельзя распускать команду. Даже учитывая, что они взяли на усиление парня из «Крыльев Советов» Сергеева. Это тоже группа атаки. Его взяли, и он сейчас тренируется на сборах. Кстати, у Караваева и Ракицкого плюсы по ковиду. Они не играли и от тренировок освобождены», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
- 20 января 2022
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:05
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:44
-
13:23
-
13:02
-
12:59
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
11:58
-
11:56
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:09
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
09:55
-
09:54
-
09:41
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
08:30
-
07:19