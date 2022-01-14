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Кокорин получал в «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за соблюдение клубных правил

Кокорин получал в «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за соблюдение клубных правил
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин получал в составе красно-белых премиальные за соблюдение правил распорядка, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, футболисту выплачивали сумму в 22 млн рублей, если он не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, а также не вёл переговоры с другими командами. В соглашении Кокорина также был прописан бонус в размере € 690 тыс. за достижение отметки в 15 очков по системе «гол+пас» за сезон.

Напомним, 30-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт Александра с «фиалками» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

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